“Çorabını Gey da Gel” etkinliği bir hafta ertelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle Down Sendromu Günü'nde düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği, olumsuz hava koşulları uyarısı nedeni ile ertelendi.

Daha önce 21 Mart Pazartesi düzenleneceği açıklanan etkinlik, 28 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de planlanan tüm organizasyonlarla birlikte gerçekleştirilecek.