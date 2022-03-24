ComTech - Maximum Internet Direktörü Hilmi Kansu: “60 Ghz, çevre ve sağlık açısından son derece tehlikeli”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kablosuz internetin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi için frekansın 60GHz’e çıkarılması konusunda mevzuatta değişikliğe gidileceği açıklamaları üzerine değerlendirmede bulunan ComTech - Maximum Internet Direktörü Hilmi Kansu, 60 Ghz’nin ‘çevre ve sağlık’ açısından tehlikeli olduğuna işaret etti.

Sosyal Medya hesabından bu konudaki endişelerini sıralayan Kansu, “60Ghz’i bir ülkenin genişband şebekesi olarak kullanmak yanlıştır. Ekonomik ve sürdürülebilir değil ve en önemlisi çevre açısından da sakıncalı, sağlıklı oksijene ( “frekansız”) erişme olasılığını azaltır.” dedi.

Ülkede 32 yetkilenmiş ISP olduğunu kaydeden Kansu, “bunlar zaten her mahallede 5Ghz ile hem çevre hem de frekans kirliliği yaratmış durumda. 60 Ghz kullanımı demek artık benzer kirlilik her sokakta yaratılacak demek” yorumunu yaptı.

Sağlık sorunu araştırılıyor

60 Ghz’in oksijen ile etkileşiminde ortaya çıkan sağlık sorunlarının araştırıldığını ifade eden Kansu, bu durumun ‘kişinin kan hemoglobinin oksijenle bağlanma yeteneğini engellediğine ilişkin’ araştırma yapıldığını kaydetti.

60Ghz’de cihaz üreten öncü ülkelerde Genişband Hızlı internet için her eve fiber kablo gittiği bilgisini de paylaşan Kansu, hiç birinde 60GHz bir ülke şebekesi olarak kullanılmadığını ifade etti. Kansu, “tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de fiber erişim şebekesi yaratmak ve her eve sağlıklı fiber kablo çekmek en doğru olandır” dedi.

10 yıldır geçici çözümler ile tüm şehirlerde frekans kirliliği yaratıldığını anlatan Kansu, ‘bunun üzerine 60GHZ kirliliğinin de eklenmesinin yanlış olduğunu’ savundu.

Kansu, “ticari kaygılar ile bir toplumu yanlış şebeke oluşturmaya zorlamak gayri insanıdır.” dedi.

Arıklı açıklamıştı...

Hatırlanacağı üzere; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle Sayıştay Başkanlığı’nda 9 Mart tarihinde düzenlenen toplantıda, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Telekomünikasyon Dairesi, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları katılmıştı.

Söz konusu toplantıda, sektör temsilcileri, Wi-Fi bandının 60GHZ’e çıkarılması ve fiber-optik altyapı konularındaki görüşlerini aktarmıştı.