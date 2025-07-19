Çoklu rota, sıfır stres

LTB’nin gece otobüsleri hakkında bilmeniz gerekenler

Sefer günleri ve saatleri: Salı–Cumartesi, her saat başı 19.00–01.00 arasında.

Güzergâhlar: Terminal → Suriçi–Hamitköy hattı Terminal → Dereboyu–Hastane çemberi → Terminal

Bilet ücreti: Kişi başı tek yön 55 TL.

Ödeme yöntemi: Sadece kredi kartı; nakit geçerli değil.

Dijital takip: LTB online sitesinden otobüslerin konumu canlı takip edilebiliyor.

Yasmin MORAN

Gece eğlencesinden dönerken güvenli ve kolay bir ulaşım imkânı… Trafik cezalarının artırıldığı, gece kazalarını önlemeye dönük adımların atıldığı bu dönemde, Lefkoşa’da yeni bir toplu taşıma seçeneği hayata geçti. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi iş birliğiyle başlatılan “Lefkoşa Gece Otobüs Servisi”, 1 Temmuz’dan bu yana salıdan cumartesiye, 19.00–01.00 saatleri arasında iki güzergâhta hizmet veriyor.

Uygulamanın ayrıntılarını YENİDÜZEN’e anlatan, LTB Zabıta ve Trafik Şube Amiri Türkay Klermo, yeni trafik ceza yasasının yürürlüğe girmesinin ardından belediye yönetiminin projeyi hızla hayata geçirdiğini belirterek, “Trafik kazalarını önleyebilmek için cezalar artırıldı. Bu değişiklikle birlikte belediyemizin planlarında yer alan gece seferleri gündeme geldi ve uygulamaya alındı” dedi.

lermo, seferlerin başlangıç ve güzergâhlarını şöyle açıkladı:

1. Rota: Terminalden başlayarak Suriçi–Hamitköy hattı

2. Rota: Terminalden kalkıp Dereboyu ve hastane çemberinden dönerek tekrar terminale ulaşan hat

“Otobüslerimiz bütün şehrin duraklarından saat 19.00’dan 01.00’e kadar her saat başı geçmekte” diyen Klermo, gece ulaşımı için kolay ve düzenli bir sistemin hedeflendiğini belirtti.

Gece seferlerinde ödeme yalnızca kredi kartı ile yapılabiliyor. Nakit alışveriş kabul edilmezken, kişi başı tek yön bilet ücreti 55 TL olarak belirlendi. Klermo, “Araçlarımız tam donanımlıdır, kredi kartı ile ödemeyi kolaylıkla yapabilirsiniz” dedi.

Klermo, projenin ilerleyen dönemde kapsamının büyütülmesini, sefer saatlerinin artırılmasını ve şehrin tamamına yayılmasını planladıklarını açıkladı: “Bu bir başlangıç. Sistemi geliştirmeye, daha çok insanı gece toplu taşımaya teşvik etmeye kararlıyız.”

“Trafik cezalarının artırılması ile bu seferleri düzenleme fikri belediye yönetimimizin belleğinde yer edindi”

Soru: Gece seferlerini toplu taşımaya yeni bir nefes kazandırdı. Bu seferleri başlatma kararı nasıl verildi?

“Yeni değişen yasalarla trafik kazalarını önleyebilmek adına cezalar artırıldı. Trafik cezalarının artırılması ile bu seferleri düzenleme fikri belediye yönetimimizin belleğinde yer edindi. Ardından belediye yönetimi olarak bu seferleri düzenleme kararı aldık. Geceleri daha çok eğlenmeye çıkan insanlarımızın kullanımına yönelik ama genel vatandaşlarımızın da kullanımına açık servislerimizdir. Belediyemizin, plan ve projeleri içerisindeydi. Yeni geçen trafik ceza yasasıda projemize ön ayak oldu.”

“Genel olarak otobüslerimiz bütün şehrin duraklarından saat 19.00’dan 01.00’a kadar, her saat başı geçmekte”

Soru: Otobüsler nereden kalkıyor, başlangıç ve bitiş noktaları nereler? Saat aralıkları nedir?

“Otobüslerimiz Terminal noktasından kalkar ve iki ana güzergahımız mevcut. Suriçi’nden Hamitköy güzergahımız saat başı bu seferimiz devam eder. Diğer seferimiz ise terminal noktasından kalkıp, Dereboyu’ndan hastane çemberine dönüp tekrar terminale gelir. Genel olarak otobüslerimiz bütün şehrin duraklarından saat 19.00’dan 01.00’a kadar, her saat başı geçmekte.”

“Olumlu geri dönüşler alıyoruz, halkın ve işletmeci şirketlerin memnuniyeti var”

Soru: Seferler başladıktan sonra halktan nasıl geri dönüş aldınız?

“Şu anda projemiz kısa bir süre önce başladı. Yeni güzergahlar olduğu için, bu güzergahlara alışma süreci içerisindeyiz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz, halkın ve işletmeci şirketlerin memnuniyeti var. Biz yönetim olarak da memnunuz ama bu geçiş sürecin de talebin çok yüksek seviyede olmayacağını biliyorduk çünkü geçiş ve başlangıç süreçleri olduğundan.”

“Özel tarife çalışmaları yapılıyor”

Soru: Öğrenci, yaşlı veya engelli bireyler için özel bir tarifelendirme var mı veya düşünülüyor mu?

“Şu anda böyle bir tarifemiz yok ama belediye yönetimi planları içerisindedir. Özel çalışmalar yapılıyor bu konu ile ilgili yakında da basınla ve halkımızla paylaşılacaktır.”

“Ödeme kredi kartı ile yapılıyor”

Soru: Ödeme yöntemleri nasıl yapılıyor?

“Ödeme yöntemi kredi kartı ile yapılıyor nakit alış verişi araçlarımızda yoktur. Araçlarımız tam donanımlıdır, kredi kartı ile ödemeyi kolaylıkla yapılır. Servislerimiz de her yolculuk kişi başı 55 TL’dir.”

Gelecek hedef: Daha fazla sefer, daha geniş kapsama alanı

Soru: Önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan bu projenin gelişimiyle ilgili yeni adımlarınız olacak mı? buna benzer başka projeleriniz var mı?

“Projemizi daha kapsamlı büyütmek istiyoruz, saatlerini artırmak ve tüm şehre yayıp otobüsleri artırmak istiyoruz. Bu bir ön adım ve giriş sürecidir. Amacımız sistemi ve duraklarımızı dijitalleştirmek.

LTB online sitesinde, LTB araç otobüs güzergahlarından otobüslerin nerede hangi durakta olduğunu görebilirsiniz, bu dijitalleşmenin ilk adımıdır. Her hangi bir durakta beklerken otobüsün ne zaman o durağa geleceğini kolaylıkla görebilirsiniz. Dijitalleştirmeyle birlikte otobüs seferlerine esasında çağ atlatmak istiyoruz. Ayrıca Lefkoşa kart üzerinde çalışmalarımız yapılıyor abonelik sistemimiz için 65 yaş üzeri bireylerimiz ve engelli bireylerimize bedava yolculuklarımız olacaktır. Çalışmalarımız tamamlanınca bu bilgileri de vatandaşlarımızla paylaşacağız.”