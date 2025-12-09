Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölgede etkisini sürdüren aşırı yağışlarla ilgili bir açıklama yaparak hem vatandaşlara hem de sahada görev yapan ekiplere yönelik mesajlar verdi. Usar İncirli, “Çok zor bir gün yaşıyoruz” diyerek başlayan açıklamasında, özellikle yerel yönetimler başta olmak üzere tüm ekiplerin ağır koşullar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi ve kolaylıklar diledi.

Bugünün devlet kurumlarının tam bir koordinasyon içerisinde olması gereken kritik bir gün olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, kimsenin zarar görmeden bu sürecin atlatılmasını temenni etti. Yaşamın en kısa sürede normale dönmesini dileyen CTP lideri, yağışların neden olduğu maddi hasarın ise dayanışma ve iş birliği içerisinde hızla sarılması gerektiğini belirtti.