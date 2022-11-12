“Çok pahalı, ulaşım yok, ayrımcılık çok”

Dünyanın farklı noktalarından gelen üniversite öğrencileri, kuzey Kıbrıs’ta yaşamanın zorluklarını, avantajlarını ve öğrenci olarak görmek istedikleri değişiklikleri YENİDÜZEN’le paylaştı.

Dila BOZKURT

Hemen herkesin ve kesimin olduğu gibi bugünlerde öğrencinin derdi de daha çok ‘ekonomik’…

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim görmek için gerek Türkiye’den, gerekse de dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerin çoğu, yüksek kiralardan ve üniversite harçlarından dert yandı, önemli bir kısmı öğrencilere iş imkanı olmamasından yakındı.

Bazı öğrenciler “ailelerimiz kira günlerine ve okul faturalarının ödenmesi gereken günlere yetişemiyorlar. Geç kalınan günlerin üzerine de ekstra masraf ekleniyor, hiçbir tolerans yok” derken, birçoğu ulaşımın yetersizliğine dem vurdu.

‘Ulaşım eksik ve güvensiz…’

Üniversiteliler ülkedeki ulaşımın ciddi anlamda yetersiz olduğu görüşlerini paylaşırken, çoğu öğrenci otobüslerin eski ve güvensiz olduğuna vurgu yaptı.

Toplu taşımada belirli kurallar olmadığı için, otobüslerin ‘tıkış tıkış’ olduğuna işaret eden öğrenciler, otobüslerin içinde kayanların, düşenlerin olduğunu, kazaların oluştuğunu söyledi.

Aynı zamanda erken veya geç saatlerde ulaşım yolları bulmanın zorluklarına değinen öğrenciler, sabah erken saatlerden olan derslerinin çoğuna geç kaldıklarını ve akşam dışarı çıktıklarında da eve dönmenin zorluğu yaşadıklarını anlattı.

‘Üzeri örtülen ayrımcılık ve ırkçılık…’

Çoğu yabancı öğrenci ülkede, çok göze çarpıcı olmasa da, ‘ayrımcılık ve ırkçılık’ olduğu görüşünü paylaştı.

Öğrenciler, iş sahiplerinin genellikle yabancı öğrencilerden yararlanmaya çalıştığını, devletin de öğrencilerin hakların genellikle dikkate almadığını öne sürdü. Üniversiteliler, bu konuda ciddi şekilde farkındalık yaratılma için devletin çalışma başlatılması gerektiği düşüncesini de belirtti.

“Her şeye rağmen özgür bir öğrenci hayatı yaşıyoruz…”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamanın zorlukların yanı sıra, güzel yanlarından da bahseden öğrenciler, farklı ülkelere kıyaslı Kıbrıs’ın kuzeyinin daha güvenli bir ülke olmasını “her şeye rağmen özgür bir öğrenci hayatı yaşıyoruz” sözleriyle ifade etti.

Bazı öğrenciler ise adanın öğrenciler için fazlasıyla özgür olabilecekleri bir yer olduğunu belirtti, “belki de fazlasıyla rahat ve özgür bırakılıyoruz” dedi...

Öğrenciler ne dedi?

Sara Salehian: “İran’dan geliyorum, 2020’den beri burada okuyorum. Eczacılık okuyorum. Sanırım bahsedebileceğim zorluklardan bir tanesi okul dışına çıkınca İngilizce bilen çok fazla insanın olmaması, sosyalleşmek biraz zor oluyor. Fakat Kıbrıs’ın kuzeyinde okumayı seçmemin nedenlerinden biri ise aslına öğrencilere sıcak bakan bir yer olması. Etrafta çok fazla öğrenci var ve bu da genel halkın bizlere daha alışkın olmalarına neden oluyor. Ben bir öğrenci olarak yolların düzelmesini görmek isterdim. Gece dışarı çıktığımız zamanlar eve geri dönme imkanı bulmak çok zor oluyor.”

Nazlı Üçdağ: “Türkiye’den geliyorum, okul öncesi öğretmenlik okuyorum. Dezavantaj olarak öncellikle öğrenciler için çok masraflı bir yer, kira ve yaşam harcamalarının üstüne okul masrafları bazen çok fazla geliyor, geçinmek zor. Ulaşım yolları çok eksik, otobüsler her zaman çok dolu oluyor, sabah erken saatte olan derslerimizi kaçırıyoruz ama biz bu otobüslere para veriyoruz. Bunların yanı sıra çok kültürlü bir ortamda eğitim görüyoruz, farklı insanlarla bir araya gelebiliyoruz. Ben bir öğrenci olarak bir farkındalık getirebilseydim, insanların öğrencilere karşı olan bakış açılarını değiştirmek isterdim. Öğrenci olduğumuz için bizden yararlanmaya çalışıyorlar, eşit davranılmıyoruz.”

İpek Yılmaz: “Çocuk gelişimi okuyorum, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilk yılım, Türkiye’den geliyorum. Burslu okumama rağmen yaşam için gerekli masraflar çok yüksek. Benim gördüğüm tek sıkıntı ekonomi, onun dışında memnunum. Okulumuz ve eğitim iyi. Ben burada olan ırkçılığa farkındalık getirildiğini görmek isterdim, bence bu insani bir suç”

Patience Miller: “Bu ülkede eksik olan en büyü faktör öğrenciler için iş imkânı olmamasıdır. Öğrencilerin aynı zamanda okul masraflarına karşı hiçbir şekilde okul idaresinden ve ya devletten destek yok. Ödeme dönemi geldiğinde çoğu öğrenci geç kalıyor ve bu nedenle de ödenmemiş olan faturaların üstüne daha fazla para ekleniyor. Yüksek yaşam masrafları hayatı zorlaştırıyor. Benim gördüğüm avantajlardan bir tanesi iyi bir eğitim görmemiz. Bunun yanında güvenli bir ülkede yaşıyoruz, bu güzel bir şey. Bir öğrenci olarak tek değiştirmek istediğim şey ırkçılık. İnsanlar yabancı öğrencilere kötü gözle bakıyorlar, haklarımız yokmuş gibi davranıyorlar.”

Furkan Aygür: “Ben özel eğitim ve okul öncesi okuyorum, yaklaşık bir aydır buradayım. Adada öğrenci olmanın pek bir avantajını daha göremedim. Ulaşım çok büyük bir sıkıntı, sosyal hayat çok az ve masraflar çok. Öğrenci dostu bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında özgür bir hayat yaşıyoruz, bu güzel bir şey. Ben Kıbrıs’ın kuzeyinin alt yapısının değiştiğini görmek istiyorum.”

Nur Tandoğan: “Bende yaklaşık bir yıldır buradayım. Benim gözlemlediğim dezavantajlar, sosyalleşmek için çok fazla imkânımızın olamaması ve ulaşım sıkıntısı çok aşırı. Şehrin genelinde alt yapı sıkıntıları var. Bunların dışında ben okuduğum bölümü seviyorum, Kıbrıs’ın kuzeyini de güzel buluyorum. Avantajlardan bir tanesi ise çok fazla farklı insan ile iç içe yaşamamız, farklı kültürleri öğrenebiliyoruz. Ben alt yapı eksiklerinin ve tekstil açısından ihtiyaçlarımızı giderebilmek için daha fazla yerlerin açılmasını görmek isterdim.”

Muhammet Enes Doğan: “Birinci sınıfım, gözüme ilk çarpan şeylerden bir tanesi ciddi anlamdaki ulaşım sıkıntısı. Çok pahalı bir ülke olmasına rağmen bir öğrenci için eğlence ve sosyal mekânları gayet iyi. Ben ulaşımın düzeldiğini ve kolaylaştırıldığını görmek isterdim.”

Hassan Abdullah Omar: “Eczacılık okuyorum, burada yeniyim. Benim gözüme çarpan en büyük sıkıntı internet altyapısının olmaması, bunun düzeltildiğini görmek isterdim. İnternet altyapısı ve ulaşım gerçekten büyük dert… Bunun dışında sakin ve güvenli bir ülke, okumak için güzel bir yer.”

Fonkika Birsno: “İş İdaresi okuyorum, bu benim dördüncü senem. Adada çalışmak isteyen öğrenciler için imkânlar az ve yaşam masrafları çok yüksek. Aynı zamanda ulaşım genel olarak çok kötü. Güzel ve güvenli bir ülke olması çok avantajlı ve sosyal açıdan zengin bir yer. Benim görmek istediğim tek değişiklik öğrenciler arasında olan ayrımcılık. Hepimiz buraya okumak için geldik, bence insan ayrımcılığı yapılmamalı.”