Çok kültürlülük arayanlar Windcraft’ta buluşuyor

Murat OBENLER

Bir yıllık aradan sonra çok kültürlü yapısı ile öne çıkan Windcraft Müzik Festivali (Windcraft Music Nest) 6-8 Ağustos tarihleri arasında yine Trodos’un eteklerindeki Katydata köyünde yer alacak.

Festival, Kıbrıs’ın doğa ile müziği buluşturan kültür-sanat etkinliklerinden en önemlisi olarak dikkat çekiyor.

Zor geçen bir yılın ardından Covid-19’un gölgesinde, “SafePass ve negatif PCR, maske, mesafe” gibi resmi tedbirlerin uygulanacağı bir ortamda gerçekleşecek festivale bu yıl Kıbrıs,Yunanistan, Fransa ve Almanya’dan gruplar katılacak.

Her zaman olduğu gibi nefesli enstrümanların yoğunluğunda geçecek festivalde bir yandan Kıbrıs’tan ve yurtdışından gele müzisyenlerin kaynaşması sağlanırken bir yandan da bu müzisyen topluluklarının Kıbrıslı müzikseverlere buluşmasına imkan yaratılacak.

Konserler yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmalarının da yer alacağı zengin programla ilgili festival yönetimi adına Elli Michael şu açıklamayı yaptı:



“Bu yıl etnikten funk müziğe, jazz’dan geleneksel müziğe birçok farklı geleneği harmanladığımız konserler ve atölye çalışmalarını kapsayan müziğin büyülü anlarını rahat ve güvenli bir ortamda yaşamak için tüm müzikseverleri festivalimize davet ediyoruz.”



WindcraftLoud tarafından organize edilen etkinliğe birçok kurum ve özel sektör kurluşu ile müzik merkezi sponsor/destekçi oluyor.

Ücretsiz kamp alanının da yer alacağı festivalde rahatça kamp da yapılabilecek.

Festival Müzikal Programı



6 Ağustos Cuma

Açılış: Windcraft Band, Akamotoi Street Band

FaustoSierakowski Trio (Fransa/Yunanistan), Monsieur Doumani (Kıbrıs)

7 Ağustos Cumartesi

Açılış: Bierstein Blasmusik

Weinberg Streun (Almanya), Chunky Funky Band (Kıbrıs)

​8 Ağustos Pazar

Açılış: Mendonis Big Band

Dysanatolia (Yun.), Ermis Michail Electric World (Kıbrıs)

Atölyeler

Nefesli atölyesi/FaustoSierakowski tarafından verilecek

6-8 Ağustos, 10:00-13:00 & 16:00-18:00

Geleneksel Şarkılar /Elena Xyda tarafından verilecek

6-8 Ağustos, 10:00-13:00 & 16:00-18:00

The goat laid an egg(Keçi bir yumurta bıraktı) / Elli Michael tarafından verilecek

7 Ağustos, 16:00-18:00

African grooves / Agni Sacca tarafından çocuklara verilecek djembe atölyesi

8 Ağustos, 16:00-18:00

Küçük meydandaki konserler akşamüzeri 19:00’da başlarken ana sahnedeki konserler ise saat 20:30’da başlayacak. Biletler : €15 / 1 günlük, €35 / 3 günlük. (12 yaş altı çocuklar : €10/günlük).

Online bilet için ön satış: soldoutticketbox.com. Etkinlikte herhangi bir satış ofisi olmayacak. Atölyeler için kayıt : +35722-377748, info@windcraftmusic.com, www.windcraftmusicfest.com