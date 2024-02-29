Çok kültürlü bir ekipten adadaki sınırları aşan bir vahşet komedisi: CUT

Nehir Demirel & Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nın yazıp Nehir Demirel’in yönettiği tek perdelik vahşet komedisi CUT, adanın kuzey ve güneyinde İngilizce olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

7 Mart’ta Kuzey Lefkoşa’daki lefkoşadasahne(Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi-Eski Mısırlızade Sineması) ve 12 Mart Salı akşamı da Güney Lefkoşa’daki Satiriko Tiyatrosu’nda prömiyerini gerçekleştirecek oyun tüm adayı kapsayan çok kültürlü ekibi, Türkçe konuşan bir Kıbrıslı oyuncu ile Rumca konuşan Kıbrıslı bir oyuncunun sahne alacağı oyuncu kadrosu ile dil, din, köken ve buna benzer bir sürü kavramsal bariyeri ortadan kaldırarak, bölünmüş ada Kıbrıs’ta prömiyerlerini yapıp dünyayı dolaşmak isteğiyle yola çıkıyor.

Hamlet oyununu yönetmek üzere davet alan bir yönetmenin bir oyuncuyla çalışma/çalışamama/çatışma süreci

Oyunda Hamlet oyununu yönetmek üzere davet alan bir yönetmenin bir oyuncuyla çalışma/çalışamama/çatışma süreci ele alınmaktadır. Başlangıçta sade ve sakin bir tanışma... Sonrasında çeşitli yöntemlerle olmayanı ortaya çıkarma çabası... Fakat belli bir raddeden sonra vahşete dönüşen bir anlatma/yapma arzusu... Kimilerinin var olmak için ölmesi gerekli... ya da kendi kimliğin yoksa zaten başkasının kuklası olmaya hazırsındır... Temelde bir liyakat problemi... Doğru insanların doğru yerlerde olmadıkları gerçeğiyle yüzleşme... “Yetenek nedir?” sorusu... Alışılagelen bozuk sistemin içinde “şans eseri” bulunan ve halihazırda bozuk olan o çarkın dişlilerinden biri olduğunu anladığında artık çok geç olduğunu fark eden oyuncu... Ölüyü diriltmek için öldüren yönetmen... İtiraflar! Eylem ne zaman anlamlıdır, ne zaman yitirir anlamını?

Barış herhangi bir politikacının atacağı bir imzayla/bombayla değil, insanların birlikte üretmesiyle ancak gerçekleşebilir

Kıbrıs’ın insanlarından, profesyonel tiyatro sanatçılarının elinden çıkan bu oyun çok kültürlü bir ekip çalışmasının bir ürünü olmasının yanısıra dünyadaki birçok başka kültürle de tanışmak/kendini tanıtmak üzere yola çıkmıştır. Barış herhangi bir politikacının atacağı bir imzayla/bombayla değil, insanların birlikte üretmesiyle ancak gerçekleşebilir. Üretimin kendisi de aynı zamanda barışın sonucudur.

Yazanlar : Nehir Demirel & Nejdet Serkan Sadıkoğlu

Yönetmen : Nehir Demirel

Çevirmenler : Aslı Konaç/Eren Ertürk (İngilizce)

Kostüm/Kukla Tasarım : Hakan Dündar

Özgün Müzik : Fatih Çiçekli

Oynayanlar : Birce Birsel Çağlar & Penny Finiri & Gülsefa Dede

Asistan : Gülsefa Dede

Sahne Amiri : Pervin Öznergiz

Oyunun Dili : İngilizce

Yaş Sınırı : 13+