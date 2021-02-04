Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak 2 Şubat’tan itibaren ‘Çocuktan Çocuğa Bir Armağan’ kampanyasını başlattı.

Kıbrıs Sanat öğrencileri 28 Şubat’a kadar toplam 15 gün bale veya enstrümanına çalışmayı garanti ederek, her çalıştığı gün için ailesi ile yaptığı hediye kutusuna ihtiyacı olan bir çocuk için hediye bırakacak.

Kampanyada soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan çocuklar için mont, kazak, bot ve aynı zamanda covid-19 döneminde çocukların online eğitimlerini sürdürmelerine katkı koymak amacı ile tablet, kulaklık, mouse gibi hediyeleri toparlamak öncelik olacak. Öğrenciler her çalıştıkları gün için bir video çekip #15gunpratikileyardım hashtagı ile sosyal medyada paylaşımda bulunacak.

Öğrencilerin hazırladıkları yardım kutuları şubat ayı sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı çocuk yuvasına ve Özel Eğitim-İş Eğitim Merkezine bağışlanacak.

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu Kurucuları Gözlem Özdeğirmenci ile Turgay Hilmi, amaçlarının Covid-19 süreci içerisinde öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı koymak, bununla birlikte dayanışma ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek olduğunu açıkladı.

Salgın sürecinde çocukların bale ve enstrümanlarını düzenli çalışmalarını motive etmeyi de hedefleyen kampanya ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.





“Hedef yardımlaşmak”



Gözlem Özdeğirmenci ile Turgay Hilmi, kampanyayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Çocuktan Çocuğa Bir Armağan’ Kampanyası çocuklarda farkındalık oluşturmak ve ihtiyacı olan çocuklara yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kampanya, sanat yaparak her türlü alana ulaşmanın mümkün olduğunu öğretmeyi amaçlıyor. Her çocuğun günlerini mutlu ve sevgi dolu yaşayabilmesi için birlik olmayı öğrenmek ve öğretmek de eğitimde büyük önem taşıyor.

Soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan çocuklarımız için mont, kazak, bot ve aynı zamanda covid-19 süreci içerisinde çocukların online eğitimlerini sürdürmelerine katkı koymak amacı ile tablet, kulaklık, mouse gibi hediyeleri toparlamak öncelikleri olacaktır. Öğrenciler her çalıştıkları gün için bir video çekip #15gunpratikileyardım hashtag ile sosyal medyada da paylaşımda bulunacaklardır.



“Yüksek katılım ve ilgi”

2 Şubat’ta başlayan kampanyaya Kıbrıs Sanat öğrenci ve aileleri büyük bir duyarlılıkla yaklaşarak yüksek oranda katılımla büyük bir ilgi gösterdi. Bugüne kadar kampanyaya katılım sayısı 60 öğrenciyi geçti.

Öğrencilerin hazırladıkları yardım kutuları Şubat ayı sonunda Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Çocuk yuvasına ve Özel Eğitim-İş Eğitim Merkezine bağışlanacaktır.