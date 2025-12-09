Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, doğal afetle karşı karşıya olunduğuna vurgu yaparak, vatandaşa çocuklarını okula göndermeme çağrısında bulundu.

Şenkul sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yağışların bugün de devam ettiğinin altını çizdi.

Eğitim Bakanlığı Şenkul'un aksine eğitimin devam edeceğini açıklamıştı.

İşte Şenkul'un paylaşımı:

Uykusuz ve yorgunuz yanlış bir şey söylemek istemem ama yaptığım görüşmelerden aldığım bilgi Girne, Gönyeli ve Lefkoşa’da doğal afetle baş başayız ve hala okullar konusunda net bir tavır yok.

Barajlar taşıyor, derelere taşmak üzere, bugün de sert yağışlar var.

Çocuklarınızı okula göndermeyin arkadaşlar.

Biz göndermedik.

Nokta."