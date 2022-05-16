Çocukların düşleri sevgiyle totemlere dönüştü

Murat OBENLER

Pembe Atölye ve Cevgo Vakfı katkıları ile hayatta olmayan çocuklar ve 9 yıl,9 ay 13 gün hayatta kalan Süleyman Cengiz Eminoğlu(Cengo) için çocuklar hep bir yürek oldu ve "Kanatlandı Düşler" Totem sergisi ile yarattıkları Totemler aracılığı ile onlara sevgilerini ulaştırdılar. "İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da yaşatmaya da başlar... " sloganıyla sunulan ve TaşEv'de açılışı yapılan sergide Sanatçı Pembe Gaziler öncülüğünde çocuklar sevgiyle yaptıkları farklı totemleri sergilediler. Cengo Vakfı Başkanı Özge Özbeköğlu ve sanatçı Pembe Gaziler açılışta kısa birer konuşma yaparken serginin açılışını ise çocuklar yaptı.

“Sanat-çocuk-aile üçgeninde çok samimi bir boyut yakaladık ve sevgiyle totemler yaptık”

Gaziler: “Pırıl pırıl gülüşleri olan çocuklarıma, umut vadeden gençlere ve onların koşulsuz destekçisi ailelerine, sanata inanan ve değer veren dostlarıma ve sanatseverlere, çocukların ve gençlerin neşesine ortak olan stüdyo 21’e, hep yanıbaşımızda olan Cengo’ya ve sonsuzluğa uğurladığımız bütün çocuklara kucak dolusu teşekkür ederim. Cengo’nun enerjisi ile ben de hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Sanat-çocuk-aile üçgeninde çok samimi bir boyut yakaladık. Cengo’ya çok teşekkürler. Hayallerimiz hiç bitmesin, renklerimiz kanatlarımız olsun”

“Pembe arkadaşım düşledi ve çocuklarla birçok şeyler yaptı”

Özbekoğlu:"İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da yaşatmaya da başlar... " sloganıyla sunulan bu sergide eserleri sergilenen tüm çocuklar totem aracılığıyla aramızda olmayan Kemal,Cengo ve diğer melek olmuş çocuklarımıza sevgilerini ulaştırdılar. Pembe arkadaşım düşledi ve çocuklarla birçok şeyler yaptı. Ona çok teşekkür edyorum”



Sergi 18 Haziran’a kadar açık olacak

Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan TaşEv’deki sergide Ali Deniz ÇAĞRAŞ, Atlas ERSOY, Dilber SAKALLI, Doğa CAFER, Doruk İsmail ESENDAĞLI, Dünya ESLİ, Ela ÖMERAĞA, Eylül KARAOĞLAN, Giz N. DELİCEIRMAK, İklim Gül NERSİN, Karen KAHVECİSOY, Kayra Su MUTLUER, Kemal VURGUNCU, Laren IŞIK, Martı A TOMBUL, Mercan M ELMAS, Mira KOLCU, Miray ALKAN, Miray MİRALAY, Neva YÜCEL, Nur ANDIR, Öncel OSMANLIZADE, Özden EVRE, Pera SOYBİR, Rüzgar Tufan UĞUR, Selim Ateş EMİNOĞLU, Serin N. TOMBUL, Sevil Su EMİNOĞLU, Süreyya LAKADAMYALI ve Yasemin AYDIN’ın yarattığı kanatlı totemler sergileniyor. Sergi 18 Haziran’a kadar Pazar günleri hariç 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.