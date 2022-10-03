Çocuklara Shakespeare oynamanın dayanılmaz keyfi

Murat OBENLER

Costas Silvestros’un adapte edip yönettiği ünlü İngiliz yazar Shakespeare’nin “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” oyunu prömiyerini Limasol’da Pattihio Belediye Tiyatrosu’nda yaptı.

Ülkemizin başarılı genç kuşak tiyatro oyuncularından İzel Seylani’nin de peri Puck rolünde yer aldığı oyun Kypria Uluslararası Festivali'nin bir yapımı olarak çocuk ve genç seyircilerle buluştu.

Başarılı yönetimi, ışık ve ses yönetimi,beste ve müzikleri, dramaturjisi ve oyunculukları ile dikkat çeken oyun salonu dolduran çocuklar tarafından beğeniyle izlenirken oyuncular dakikalarca alkışlandı.

Aşk, evlilik, periler ve sihrin gücü

William Shakespeare'in erken dönem romantik komedya eseri olan ve dünya tiyatro tarihinde çok tercih edilen bir oyun olmakla birlikte ana teması aşk ve evlilik olan, karışık ilişkiler üzerinden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapılan ve Antik Yunanistan'da bir düğün çevresinde geçmekte olan olaylar Costas Silvestros’un dokunuşu ile çocuklara adapte edildi ve Kıbrısta çocuklarla buluşuyor.

Çocuk oyunu sırasıyla Baf ve Lefkoşa’ya da gelecek

Kypria Uluslararası Festivali yapımı oyunu 9 Ekim’de Baftaki Markideio Belediye Tiyatrosu ve 15-16 Ekim’de Güney Lefkoşa’daki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda saat 17.00’de çocuklarla buluşacak. Biletler Tickethour Cyprus üzerinden alınabilir.

Oyunun ekibi

Yönt - Adaptasyon: Costas Silvestros

Müzik: Thodoris Economou

Sözler: Stavros Stavrou

Hareket : Fotis Nikolaou

Setler - Kostümler: Constantina Andreou

Aydınlatma Tasarımı: Vasilis Petinaris

Yönt.Yard.-Vokal Öğret: Constantine Andronikou

Makyaj Sanatçısı: Yiorgos Vavanos

Müzisyenler sahnede:

Andreas Michalopoulos (piyano)

Vasilis Vasiliou (headpan,)

Aktörler (alfabetik sırada):

Giorgos Evagorou

Rafaella Kavazi

Markos Kallis

Elena Kallinikou

Marian Kyprianou

Christina Papadopoulou

Antony Papamichael

Izel Seylani

Angel Hadzmichael