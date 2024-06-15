Çocuklar için hep birlikte oyun oynamak gibisi var mı?

Çocuk oyunları yazarı, yönetmen ve eğitimci Şaziye Konaç tarafından düzenlenen ve 5 hafta sürecek “Yaratıcı Drama ve Oyun Atölyesi” 2 Temmuz’da Rüstem Kitabevi’nde başlayacak.

Haftada bir saat olacak ve iki farklı yaş grubunda 5 hafta boyunca sürecek derslerde çocuklar çok yönlü olarak hem becerilerini geliştirecek hem de oyunlarla tatilin keyfini çıkaracaklar.

Saziye Konaç etkinlikle ilgili şu açıklamayı paylaştı: “Biz çocukken hava kararana kadar mahalle aralarında oyun oynardık. Bugün çocuklarımız daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriyor, daha yalnız ve maalesef daha çok ekran başında. Biz bu atölyede unuttuğumuz ya da çocuklarımızın hiç öğrenme fırsatı bulamadığı bazı oyunları oynayacağız.

Bu oyunları New York’lu eğitmen Viola Spolin Doğaçlama Tiyatro oyunları ve daha birçok yaratıcı drama etkinliğiyle birleştireceğiz. Oyun oynamak, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini destekleyen hayati bir etkinliktir. Oyun sayesinde çocuklar, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken, aynı zamanda empati kurmayı ve iş birliği yapmayı öğrenirler.

Fiziksel oyunlar, motor becerilerini ve genel sağlıklarını iyileştirirken, hayal gücüne dayalı oyunlar, zihinsel esneklik ve dil gelişimini teşvik eder. Oyun, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve dünyayı keşfetmeleri için doğal ve eğlenceli bir yoldur.”

Atölye Tarihleri: 2/9/16/23/30 Temmuz

6-8 Yaş 10:00-11:00 / 9-11 Yaş 11:00-12:00

Detaylı Bilgi ve Kayıt için:

WhatsApp: 0555 566 01 84 // Telefon: 0533 864 73 90