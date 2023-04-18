“Çocuklar Bahardır” sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak
Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin öğrencilerinin eserleri Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenecek.
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Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin öğrencilerinin eserleri Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenecek.
Atölyeden verilen bilgiye göre, "Çocuklar Bahardır" adlı sergi, 25 Nisan Salı günü saat 18.30’da açılacak.
5 -12 yaş arası 42 çocuğun toplam 168 eserinin yer alacağı sergi, 29 Nisan’a kadar açık olacak.
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Etiketler : Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi