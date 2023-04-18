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“Çocuklar Bahardır” sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

“Çocuklar Bahardır” sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak

Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin öğrencilerinin eserleri Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenecek.

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Devrim Tayanç Malyalızade Sanat Atölyesi’nin öğrencilerinin eserleri Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sergilenecek.

Atölyeden verilen bilgiye göre, "Çocuklar Bahardır" adlı sergi, 25 Nisan Salı günü saat 18.30’da açılacak.

5 -12 yaş arası 42 çocuğun toplam 168 eserinin yer alacağı sergi, 29 Nisan’a kadar açık olacak.

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