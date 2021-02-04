“Çocuğumun ateşi çıkıyor, ne yapacağız diye soruyorum, bana dönen olmuyor”

COVID-19 olduğunu öğrenen ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte karantina oteline alınan Aysun Avcıkadir, sağlık çalışanlarının artan vakalara yetişemediğini anlattı, “Müdür, muavin atayacaklarına bize sağlıkçı bulsunlar” diye isyan etti.

“Sağlık sistemimiz çöküyor diye uyarıyorlar ya, aslında çoktan çöktü, ortada sistem yok. Hepimizin pozitif olduğu, 5 katlı kocaman karantina otelinde tek bir sağlık görevlisi görev yapmaya çalışıyor. Çocuğumun ateşi çıkıyor, ne yapacağız diye soruyorum, herkes bir birine soruyor, bana dönen olmuyor. Acil bir durum olsa kim müdahale edecek?”

“Sesimi Maliye Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na duyurmak istiyorum. Pandemi merkezini gidip kendileri bir vatandaş olarak görsün. Hastane veya otelde tek bir çalışan olur mu?”

Fehime ALASYA

COVID-19 olduğunu öğrenen ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte karantina oteline alınan Aysun Avcıkadir, yaşadıklarını ve bu süreçte gözlemlediklerini YENİDÜZEN ile paylaştı.

Avcıkadir, “Müdür, muavin atayacaklarına bize sağlıkçı bulsunlar” diye isyan etti.

Sesinin Maliye Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na duyurmak istediğini dile getiren Avcıkadir, “Pandemi merkezini gidip kendileri bir vatandaş olarak görsün. Hastane veya otelde tek bir çalışan olur mu?” diye sordu…

Girne’deki karantina otelinde çocuğuyla birlikte olan Avcıkadir, Pandemi Hastanesi, sağlık çalışanları ve otelde görevli hemşireden memnuniyet dile getirirken, sağlık sistemiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Mart ayından beridir, aylardır içinde olduğumuz bu süreçte sağlık çalışanlarının sayısının halen arttırılmamasını eleştirerek, “Sağlık sistemimiz çöküyor diye uyarıyorlar ya, aslında çoktan çöktü, ortada ” diyor…

Sağlık çalışanlarının ‘canla başla, kan ter içinde’ çalıştığının altını çizen Avcıkadir, artık yoğunluğa yetişemediklerini, bundan vatandaşın mağdur olduğunu şu ifadelerle anlatıyor:

“Hepimizin pozitif olduğu, 5 katlı kocaman karantina otelinde tek bir sağlık görevlisi görev yapmaya çalışıyor. Akşam saatlerinde içeceğimiz haplar elimize gece 23.00’te ulaştı, çocuğumun ateşi çıkıyor, ne yapacağız diye soruyorum, herkes bir birine soruyor, bana dönen olmuyor. Acil bir durum olsa kim müdahale edecek?”

“Kan ter içinde çalışan sağlıkçılar var ama sistemsizlik yıkıyor”

Pandemi Hastanesi içindeki işleyişin de çok kötü olduğunu anlatan Avcıkadir, “Orası da çok kalabalık ve tek bir kişi görev yapıyor. Aslında sistemimiz çoktan çökmüş. Tek bir kişi kayıt mı yapsın, gelene mi baksın, tomografiye mi gitsin… Canla başla kan ter içinde çalışan sağlık çalışanları var ama sistemsizlik yıkıyor. Müdür, muavin atayacaklarına bize sağlıkçı bulsunlar.” dedi.

“Bu işleyiş sıkıntılı”

Pandemi Hastanesi’nde hem temaslı olan negatif kişiler hem de pozitif olan kişilerin aynı alanda işlem yapmak durumunda kaldığını anlatan Avcıkadir, “Burada da bir görevli var ve yapabileceğinin çok daha fazlasını yapıyor. Ama bu işleyiş sıkıntılı, hiçbir alanda sistem yok.” yorumunu yaptı.

“5 katlı otelde 1 sağlıkçı görevli”

COVID-19 hastası olan kişilerin bulunduğu 5 katlı Avrasya Otel’e yerleştiklerini anlatan Avcıkadir, burada yaşadıklarının da tam bir sistemsizlikten ibaret odluğunu belirtiyor.

Avcıkadir, otel odasında yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor:

"Dün öğleden sonra otele giriş yaptık. Gece saat 23.00’e kadar yanımıza ne hemşire ne doktor uğramadı bile. 4 yaşındaki çocuğumla buradayım. Pandemi merkezindeki doktorların, muayenesi ilgisi harika, çok meraklılar ama otellerde tek bir hemşire var. 5 katlı bir otel ve dolu, 1 hemşire nasıl bu kadar kişi baksın?

Sağlıkçılar canla başla çalışıyor ama bu yetersiz. Sağlık çalışanlarını arttırmak için ne bekliyorlar?

Bizim sistemimiz aslında çöktü, vahim bir haldeyiz. Çocuğun ateşi çıkacak gibi, korkuyorum, hemşireye soruyorum, ‘bakıp size dönerim’ deniyor. Bir kaos bir kargaşa ve sistemsizlik var. Akşam çocuğumun öksürüğü vardı, şimdi ateşi çıkıyor gibi, bana sadece ‘sorup size döneyim’ deniyor ama dönüşler çok geç. Biri ciddi bir kriz yaşasa anında müdahale edecek bir sağlıkçı yok.

Temizlik için malzeme istiyoruz, verilmiyor, dıştan tanıdık akrabanız olmasın hiç de hijyen bir ortamda kalamıyorsunuz. Battaniye istedik, vermediler, dışarıdan arkadaşlarımızdan destek istiyoruz, sokağa çıkma yasağı var…

Her odaya bir yedek çarşaf koymak, mop, kova koymak bu kadar mı zor… Bilseniz de ne kadar eşya taşıyabiliriz ki yanınızda? Buraya gelirken mop ve kova mı getirecektim?”

“Ev karantinası gündeme alınmalı”

Avcıkadir, “Özellikle sağlık çalışanlarının arttırılması ve gerekirse de belediyelere denetleme yetkisi vererek evde karantina uygulamasına geçilmeli” şeklinde konuştu.