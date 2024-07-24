“Cinsel ilişki esnasında izinsiz ses kaydı aldı, sevgilisinin kızına gönderdi”

Lefkoşa’da meydana gelen “Darp, özel hayatın gizliliği ihlal” suçlarından tutuklanan K.D. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı, 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Polis memuru Hatice Emin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gönyeli'de, bulunan sevgilisinin ikametgâhına giderek, genç kadının boğazını sıkmak suretiyle, yine o sırada sevgilisinin kızının kolundan tutup ittirmek suretiyle her ikisini darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 14 Temmuz 2024 tarihinde, bir otelde sevgilisi ile cinsel ilişkiye girdiği esnada, onun bilgisi dışında ses kaydını izinsiz çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'de olduğu sırada whatsapp hattından sevgilisinin kızına, çekmiş olduğu ses kaydını atarak ifşa etmek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı.

Polis, şikâyetin 21 Temmuz’da yapıldığını, zanlının yurt dışında olmasından dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılarak, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde Ercan Havaalanından giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen yazılı dava tebliği edildiğini kaydetti.

Zanlının TC vatandaşı olup, Türkiye’de ikamet ettiğini kaydeden polis, davalarında hazır olması için cezaevine gönderilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.