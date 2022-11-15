Çin’de 760 milyon Euro dolandırıcılık yapan kişi Kıbrıs’ta yakalandı

Ülkesinde 760 milyon Euro’luk dolandırıcılık yaptığı için aranan 49 yaşındaki Çin uyruklu şahıs, pazar akşamı Larnaka Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Politis gazetesi, Çinli şahsın Larnaka Havalimanı’ndan Atina’ya gitmek üzereyken, pasaport kontrolünde aleyhinde uluslararası tutuklama emri olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındığını yazdı.

Çin makamları tarafından iki yıldır aranan şahsın, Kıbrıs’ın güneyinden birkaç gün önce kuzeye geçtiği de iddia edildi.

İlgili kişinin adada herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadığı belirtildi.

Çinli şahsın daha önce Ada’ya gelip gelmediğinin belirlenemediği, ülkesine iade edilmek istemediği ve dün, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak ülkesine iade edilmesi prosedürünün başlatıldığı ifade edildi.