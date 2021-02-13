Cinayetin ardındaki dram

Kıbrıs’ın güneyinde Çarşamba günü gerçekleşen aile içi cinayetin yankıları sürüyor.

Alithia gazetesi: “Biliyorlardı Ama Sorumluluk Üstlenmiyorlar – Korkunç Suçtaki Detaylar Şok Edici” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Lefkoşa’ya bağlı Ergates köyünde 59 yaşındaki bir babanın, eşini ve 20 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmesinin yankılarının sürdüğünü yazdı.

Gazete, söz konusu ailenin Sosyal Hizmetler Dairesi’nin gözetiminde olduğunu, polise birçok kez aile içi şiddet şikayetlerinin yapılmış olmasına karşın her iki kurumun da “hiçbir şey yapmadıklarını” yazdı.

Haberinde, eşi tarafından 22 kez bıçaklanarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Andrulla Avraksidu’nun kız kardeşi Despo Avraksidu’nun açıklamalarına geniş yer veren gazete, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ailenin durumunu bildiği halde hiç ilgilenmedikleri, hayatını kaybeden anne oğulun ise sürekli şiddete maruz kalmalarına karşın polise gitmekten korktukları şeklindeki açıklamalarına da geniş şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise olaya ilişkin haberlerinde şu başlıkları kullandılar:

Politis: “Beklenmeyen Bir Şey Değildi – Bir Kez Daha Sorumluluklarını Kabul Etmiyorlar”.

Haravgi: “Aynı Suça Sadece İzleyiciler”.

Fileleftheros: “Sorumluluklarından Kaçıyorlar – Devlet Kurumları Cinayetten Önceki İhbarları Görmezden Geldiler ve İlgi Göstermediler”.

