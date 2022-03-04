Cinayete 33 yıl

83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Azat Nurmamedov, 33 yıl hapse mahkum oldu.

“Taammüden adam öldürme, adam öldürme, mülke tecavüz, sirkat” suçlamalarını kabul eden Nurmamedov, hakkındaki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Aksun açıkladı.

Başkan Fadıl Aksun, taammüden adam öldürme suçunun Ceza Yasası’ndaki en ağır suç olduğuna dikkat çekerek, “Bir kişinin yaşam hakkını elinden alma, ona ve yakınlarına verilebilecek en büyük zarardır. Birçok suç tipinde mağdurların zararı giderilebilecek olsa da adam öldürme suçlarında bu imkân yoktur. Bir yaşam son bulmuştur ve bunun telafisi söz konusu değildir” dedi.

Aksun, sanığın maktulü kandırarak evine girdiğini, vahşice ve soğukkanlı şekilde cinayeti işlediğini ifade ederek, bu hususun sanık aleyhine değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aksun, işlenen bu cinayet neticesinde ülkemiz insanlarının, yaşadıkları şehirlerde güven içinde olup olmadıklarını sorgular duruma sokulduğuna dikkat çekti.

Bu durumun huzursuzluk ile kaygı veren bir ortam yarattığına değinen Aksun, “İşlenen bu cinayetin toplum üzerinde yarattığı bu travmatik etkinin de ceza takdirine yansıması gerekmektedir” dedi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm faktörlere değinen Aksun, oybirliği ile 33 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.