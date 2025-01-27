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Çin, hastalık endişesiyle çok sayıda ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Çin, hastalık endişesiyle çok sayıda ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Çin, hastalık riski gerekçesiyle bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatını yasakladığını bildirdi.

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Çin, hastalık riski gerekçesiyle bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatını yasakladığını bildirdi.

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