Çin Büyükelçisi Liu Yintao: “BM Genel Sekreterliği Barış Gücüne Statü anlaşması (SOFA) talebini reddetti”

Çin’in Kıbrıs’ın güneyindeki Büyükelçisi Liu Yantao’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, BM Barış Gücü’nün KKTC’deki statüsü konusunda bir anlaşma (SOFA) talebinin BM Genel Sekreterliği tarafından reddedildiğini açıkladığı bildirildi.

Yantao, “Çin’in müdahil taraflara çağrısı, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyondur” dedi.

Alithia Liu Yantao’nun, Çin Büyükelçiliği’nde cuma günü Çin Komünist Partisi’nin 20’nci kongresi sebebiyle düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorusuna karşılık “Çin’in elinde, BM Genel Sekreterliği’nin Barış Gücü için SOFA anlaşmasını reddettiğine dair bilgi bulunduğunu” söylediğini öne sürdü. Liu’nun “Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev icrası konusunda BM kuralları olduğunu ve Çin’in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması gerektiği tutumuna sahip olduğunu” söylediğini ekledi.

Gazeteye göre Çin Büyükelçiliği tarafından Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapılan yazılı açıklamada “BM Sekreterliği’nden, Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs bölgelerindeki statüsüne dair anlaşma imzalama hedeflediği yönünde bilgi almadık. Halen, ev sahibi ülkeler ile güçlerin statüsü ile ilgili anlaşmalar imzalama kuralları vardır. Çin tarafı, ilgili anlaşma imzalanacaksa, BM’nin mevcut kurallarına göre imzalanacağını ve aynı zamanda, Kıbrıs hükümetinin tutum ve iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini savunur” ifadelerine yer verildi.

Gazeteye göre Liu Yantao, “Pekin’in elindeki bilgilere dayanarak, Kırgızistan’ın Başkenti Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinde “herhangi bir ülkenin veya bölgenin gözlemci üye olarak teşkilata katılmadığını” söyledi. Ülkesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Kasım’da KKTC’nin gözlemci statüsüyle TDT’ne kabul edildiğine dair açıklaması hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Liu Yantao şunları söyledi:

“Çin Özbekistan’dan bilgi istedi ancak Büyükelçi, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Semerkant zirvesinde teşkilatın tüzüğünde hiçbir değişiklik olmadığına ve herhangi bir ülke veya bölgenin gerek gözlemci gerek üye olarak kabul edilmediğine dair açıklamasına havale etti. Bildiğimiz kadarıyla üye devletler, teşkilata egemen ülkelerin katıldığı düşüncesinde, bu nedenle Kuzey Kıbrıs bölgesinin teşkilata girebileceğine katılmadılar ” dedi. Devamında BM’nin, KKTC’nin egemen ülke olarak tanınmadığına dair bir dizi kararına atıf yaparak “dolayısıyla TDT’ne giremez” ifadesini kullandı.

Haberde Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "TDT üyesi bazı ülkeler uluslararası hukuka destek vererek, bütün ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı dile getirdi” denildiği aktarıldı.

Gazeteye göre Liu Yantao, ülkesinin her zaman BM anayasasına ve uluslararası hukuka saygı gösterdiğini belirterek “Çin hükümetinin Kıbrıs sorunundaki tutumu değişmezdir, Pekin Kıbrıs halkının çözüme yönelik her çabasını destekler. Çin’in müdahil taraflara çağrısı, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyondur” dedi.

Ülkesinin, “Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne” saygısına işaret ederek “bu nokta asla değişmeyecek” diyen Liu Yantao, şunları da söyledi:

“Çin BM gibi çok uluslu örgütlerde Kıbrıs’ın menfaatlerini birçok kez korumaya çalıştı. Çin Kıbrıs sorununu yakından takip ediyor ve Kıbrıs’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik bütün çabalarını destekleyerek objektif ve adil tavır sergiliyor. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Çin, Kıbrıs sorununa BM kararları ve iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesi içerisinde kapsamlı, adil ve sürekli bir çözümü kolaylaştırmak için yapıcı bir rol oynadı ve oynamaya devam etmek arzusundadır.”

Fileleftheros haberi "Ayrı Anlaşma Reddedildi... Çin Sahte Devletin Barış Gücüyle İlgili Hareketlerinin Karşısında Yer Aldı" başlığıyla aktardı.

Politis "Sahte Devletle Barış Gücüne Dair Hiçbir Ayrı Anlaşma Yok... Lefkoşa'daki Çin Büyükelçisi BM Statüsünde Değişiklik Söz Konusu Olmadığını Söyledi" başlığını attı.

Haravgi haberi "Liu Yantao: Sahte Devletin Talebi Reddedildi... Kıbrıs'taki Çin Büyükelçisi BM Genel Sekreterliği Sahte devlet ile Barış Gücüne Dair Bir Anlaşmayı Reddetti" başlığıyla verdi.