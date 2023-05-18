“Ciğerimiz yandı demeden orman yangını önlemlerini alalım”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaparak, yangın mevsimi başlamadan gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Hızla akan haberlerin arasında kaynayıp gidecek biliyorum ama sonra, hiç istemediğimiz şeyler yaşanırsa, hepimiz sıraya girip ‘ciğerlerimiz yandı’ diyeceğiz, onu da biliyorum” ifadelerini kullanarak, Orman Mühendisleri Odası ve KEMA’nın bu konudaki önerilerini aktardı.

Öneriler arasında, kadro eksikliği, yasaklar, harekat merkezleri ve yangın şeritleri konuları yer alıyor.

Erhürman’ın aktardığı, Orman Mühendisleri Odası ve KEMA’ya ait öneriler şöyle:

"Orman Dairesi’nin personel kadrosu süratle gözden geçirilerek gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Münhal kadrolar ivedilikle doldurulmalıdır.

Orman yangınlarında yangın çalışmalarını yürütecek kişi Orman Dairesi’nin yangın mahallindeki en kıdemli personelin olması gerekmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşların Orman Dairesi’nin bu yetkilisiyle koordinasyonu sağlayarak çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Ateşli piknik yapılmasının yasaklanması, riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması gerekmektedir.

Yangın mevsiminden önce ilçelerde harekat merkezleri oluşturulmalıdır.

Orman yangın şeritleri ve yolları yangın mevsiminden önce temiz ve trafiğe açık bulundurulmalıdır.

İlk müdahale ekiplerinin oluşturulması aşamasında Orman Dairesi’ne işçi seçme fırsatı verilmeli siyasiler bundan elini çekmelidir.

En güzel ormanların yer aldığı Alevkaya bölgesinin hemen güneyinde bulunan atış sahasından yapılan atışlar sonucu devamlı surette yangınlar oluşmakta ve bu yangınların söndürülmesi çok tehlikeli olmaktadır. Bu atış alanının başka bir bölgeye kaldırılması zorunluluk arz etmektedir."