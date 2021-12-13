DNA'sı ele verdi: Çifte cinayete bir tutuklama daha

Kıbrıs’ın güneyinde yaşları 43 ve 33 olan iki yabancı uyruklu kadının öldürülmesi olayında 30 yaşındaki Suriye uyruklu bir şahıs daha tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yabancı uyruklu iki kadını öldürmekle suçlanan ve suçunu itiraf eden 32 yaşındaki şahsın suçu tek başına işlemediğine inanan polisin, şahsın arkadaşı olan 30 yaşındaki bir kişiyi daha tutukladığını yazdılar.

Daha önce sorgulanan ve suçla ilişkisi olmadığını iddia eden şahsın DNA’sının, iki kadının gömülü bulundukları yazlık evden alınan bir prezervatifteki örnekle uyuştuğu için gözaltına alındığını vurgulayan gazete, şahsın sorgusunun sürdüğünü de aktardı.

