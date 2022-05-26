“Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden 5 milyon Euro alabiliriz”

Kıbrıs’ın güneyinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra pahalılıktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon Euro’ya kadar kaynak alabileceği belirtildi.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e konuşan Tarım Bakanı Kostas Kadis, Bakanlığın koyun ve keçi çiftçileri de dahil olmak üzere en çok desteğe ihtiyaç duyan alanları belirlediğini söyledi.

Kadis tarım kuruluşlarıyla istişare edecek ve yarın nihai tekliflerini Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Kıbrıslı çiftçilere yönelik destek tedbirlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.