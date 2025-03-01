Çift şerit yolu teke düşürdü

Ertuğrul SENOVA

Başbakan Ünal Üstel'in evine dönüşünü kolaylaştırmak adına, trafik güvenliğini hiçe sayarak kaldırılan beton bariyerlerle ilgili YENİDÜZEN'in yayınlarının ardından 'sözde' bir çözüm üretildi.

Söz konusu 'kavşak' için, çift şerit olan yol, dubalarla tek şerite düşürüldü, dönüş yapacak araçlar için yeni bir alan yaratıldı. Ancak çift şerit yolun aniden teke düşürülmesi ile olası çarpışmaların önünü açabileceği ifade ediliyor.

Üstel, Lapta - Alsancak anayolunun büyük bir kısmına uzanan beton bariyerleri, kendi evine ve eşinin adına kayıtlı iş hanına dönüşlere denk gelecek şekilde kaldırmıştı. Üstel'in, evine dönmek için, beton bariyerlerin sonundaki döner kavşaktan (çember) geri dönmesi gerekiyordu...

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