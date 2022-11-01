Cidan Cinayeti'nin sebebi araştırılıyor

Kıbrıslı Türk Tansu Cidan’ın (41) adanın güneyinde Merkezi Cezaevi’nde öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor, cinayet sebebi araştırılıyor.

Fileleftheros gazetesi, cinayet faillerinin Cidan’ı öldürme sebebinin henüz bilinmediğini yazdı.

Polis, cinayetin işlendiği geçtiğimiz Cuma gününden itibaren ifade toplamaya başladığı ve olayla ilgili görülen sekiz kişinin ifadesine başvuruldu.

Tüm bu alınan ifadelere karşın, nihai bir sonuca neden olacak yeterli kanıtın ortaya çıkmadığını kaydeden Fileleftheros gazetesi elde ettiği bilgilere dayanarak cinayet nedenine yönelik uyuşturucu, silah ve borç gibi çeşitli bilgilerin bulunduğunu yazdı.

Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un açıklamasına göre cinayetin ardından 1’i çavuş, 5’i gardiyan olan toplam 6 cezaevi personeli açığa alındı.

Aristotelus ayrıca doğrudan cinayet ile ilgili olmayan 4 kişinin daha açığa alındığını belirtti.

Alithia gazetesine göre, Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku dün bir etkinliğin ardından yaptığı açıklamada idari araştırmanın tamamlandığını ve kendisinin Merkezi Cezaevi Müdürü tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

Draku, 5 gardiyan ile 1 çavuşun açığa alınması yönünde önerinin sunulduğunu, yapılan incelemelerde ve tanıklıklar neticesinde cezaevinde devriye gezme konusunda yanlışlıkların ve ihmalkarlığın tespit edildiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Lefkoşa Rum Polisi tarafından teslim alınan kamera kayıtlarının cinayetin faillerinin belirlenmesinde belirleyici olmasının da beklendiğini yazdı.

Habere göre açığa alınan gardiyanlar arasında olayı Ay.Demet polisine aktaran kişi de bulunuyor.

Politis gazetesi, Cidan’ın öldürülmesi “silahının”, tutukluların kullandığı vantilatörden geliyormuş gibi görünen metal parçası ile tahta masa ayaklarının olduğunu yazdı.

Politis'e göre, olayla ilgili 8 şüpheliden 3’ünün; en başta Türk tutuklu olmak üzere doğrudan cinayete karıştığı görülüyor.