Çıdan cinayeti davasında gelişme…

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın (41) güneyde Merkezî Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesi ile ilgili tutuklu sanıklardan Veysi Batur’un (29), ifadesinin diğer tutuklu sanıklar aleyhine kullanılması için iddia makamı ile anlaşma yaptığı haber verildi.

Politis ve Fileleftheros’un Çıdan cinayetiyle ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen duruşmayla ilgili haberine göre Batur ile yapılan anlaşmaya, ifadesinde Cezaevinde uyuşturucu ve cep telefonu kullanıldığına atıf yapması şartıyla hakkındaki suçlamaların azaltılması maddesi de eklendi.

Sanıkların, kanıtlanmak üzere toksikoloji testi yapılmadığı halde uyuşturucu kullanmakla itham edildiği, tanık koruma programına alınan Batur’un ise cinayetle değil “sorumsuz, umarsız veya tehlikeli eylemle ölüme sebebiyet vermekten” itham edildiği, bunun da yarın çıkarılacağı Mahkeme tarafından verilecek cezayı önemli ölçüde azaltacağı vurgulandı.

Haberde, yapılan anlaşmada Batur’a şart koşulan, cezaevinde uyuşturucu ve cep telefonu kullandığı atfının, yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir kanıt bulunmamasına ve toksikoloji testi yapılmamasına rağmen diğer sanıklara getirilen uyuşturucu ve cep telefonu kullanma suçlamasını kanıtlamak için kullanılacağına dikkat çekildi.

Habere göre 30 Ocak’ta hâkim karşısına çıkartılacak diğer sanıklar cinayet ve uyuşturucu kullanmakla itham ediliyor. Türk olduğu kaydedilen ve cinayeti işlediğini henüz itiraf etmeyen baş şüphelinin de toksikoloji testi yapılmamasına rağmen uyuşturucu bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

Polisin şu ana kadar Çıdan cinayetinin sebebini ortaya çıkaramadığına işaret eden Politis, edindiği bilgilerin, maktul ile katil arasında, failin karısı ile ilgili kişisel anlaşmazlık bulunduğu yolunda olduğunu ekledi.