CHP’nin kurultay iptal davasının reddedilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın reddedilmesinin gerekçesi açıklandı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, aktif husumet yokluğu ve konusuzluk gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Mahkeme gerekçesinde şunları söyledi: "İfadeler incelendiğinde menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin kongrede oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, 'size oy verirsek bana ne vereceksiniz' şeklinde talepte bulundukları, oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fasada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının, değerlendirilebileceği, ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir."

CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gerekçeli karar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çiftci, şunları söyledi:

"Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim’de reddettiği kurultay davasının gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararla mahkeme; siyasi partilerin iç işleyişine, kurultay kararlarına ve demokratik iradesine adli yargının müdahale edemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu.

Kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, kongre ve kurultay süreçlerinin seçim kurullarının denetimi altında gerçekleştiği, bu nedenle adli mahkemelerin kurultayları iptal etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, davacıların ileri sürdüğü iddiaların soyut, delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu; iddiaların hiçbir somut belgeyle desteklenmediğini ve dava açma süresinin de çoktan geçmiş bulunduğunu belirtti. Bu karar sadece partimiz için değil; ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir.

Başından bu yana söylediğimiz gibi sonuç değil süreç odaklı olan ve tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nde karışıklık görüntüsü yaratma çabası taşıyan bu dönem artık geride kalmıştır. Uzun bir süredir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bilgisi doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla yürüttüğümüz ve partimizin alınmaya çalışıldığı ablukaya ilişkin mücadelemizin haklılığı bir kez tescillenmiştir.

Bu vesileyle; dava sürecinde bizlere güç veren, dayanışma ve desteklerini her daim hissettiren tüm yol arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir."