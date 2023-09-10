CHP’nin 100’üncü yıl videosunda EOKA fotoğrafı

Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 100’üncü yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından alıntılanan videoda Cumhuriyet tarihinde yer alan önemli gelişmelerin görselleri yer aldı.

Videoda, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesiyle ilgili kısmında, “muhtemelen” TMT sanılarak EOKA mensuplarına ait görüntü yer aldı.

Aynı skandal daha önce hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki devlet piyangolarında, hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımda da yaşanmıştı.