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CHP'den olağanüstü kurultay kararı

CHP'den olağanüstü kurultay kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

Özel, 6 Nisan 2025 günü “Olağanüstü Kurultay’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel'in açıklamasında ilgili bölüm şöyle: 

"Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum:

Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.

6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz..."

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