CHP'den olağanüstü kurultay kararı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.
Özel, 6 Nisan 2025 günü “Olağanüstü Kurultay’ düzenleyeceklerini açıkladı.
Özel'in açıklamasında ilgili bölüm şöyle:
"Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum:
Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz.
6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz..."
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Etiketler : CHP, Özgür Özel