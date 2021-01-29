CHP'de 3 vekil istifa etti

Türkiye'de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) üç milletvekili partilerinden istifa etti.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy daha önceden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek parti politikalarıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.

Bu 3 isim bugün bir basın toplantısı düzenleyerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da şöyle oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289, Halkların Demokratik Partisi: 56, Milliyetçi Hareket Partisi: 48, İYİ Parti: 37, Demokrat Parti: 2,

Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, Demokrasi ve Atılım Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10.