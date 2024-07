Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, TBMM’de onaylanan “Kıbrıs Harekâtı’nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere” ile ilgili YENİDÜZEN’in “federasyonu savunuyorsanız, iki devletli çözümü savunan tezkereyi neden onayladınız” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi: “Metnin her bir satırına katılamazsınız.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Özel, açıklamalarının ardından basından soru kabul etti.

Özel, dünkü TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan “Kıbrıs Harekâtı’nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere” ile ilgili YENİDÜZEN’in “federasyonu savunuyorsanız, ‘iki devletli çözüm modeli, adada kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur’ ifadelerini barındıran tezkereyi neden onayladınız” sorusuna, “Metnin genelinin her bir satırına katılamazsınız. Çünkü Türkiye’deki bütün siyasi partileri düşünün, tümünün altına imza atabileceği bir metni ortaya çıkarmak her zaman mümkün olamaz. 50’inci yılda, dünyanın gözü önüne iktidarla muhalefetin ayrılması doğru olmaz” yanıtını verdi.

“CHP olarak biz Kıbrıs Türkünün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz”

“CHP olarak biz Kıbrıs Türkünün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz. Bir kere bunun bilinmesi gerekir” diyen Özel, “Biz her zaman müzakere ve çözümden yanayız ama bu çözümün adı bugünkü statüko göz önüne alındığında sizin yaptığınız tanımlama mıdır?” diye sordu.

Özgür Özel: Erdoğan’ı oy oranı her geçen gün artan CTP ile diyaloğa davet ediyorum

“Çok fazla kavram iç içe geçmiş durumda”

Özel, “Bunu bilmek, geçmişteki müzakerelerde atılan adımlardan, yaşanmışlıklardan çıkarılan sonuçtur. Türkiye’nin garantörlüğünün olmadığı bir durumu son derece riskli görüyoruz. Ancak pek çok açıklama yapılıyor. İki toplumlu, iki devletli çözümden bahsediliyor ama bir yandan da garantörlük haklarının devamından söz ediliyor. Çok fazla kavram iç içe geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“AKP’nin, CTP’yi mutlaka dinlemesi gerekiyor”

“Biz Türkiye’deki tüm siyasi partilerin Kıbrıs’taki tüm siyasi partilerle görüşmesi gerektiğini savunuyoruz” diyen Özel, “Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni mutlaka dinlemesi gerekiyor. Fikrileri ortaya koymadan, özgürce tartışmadan çözüme ulaşmak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Bugünkü durumdan kimse memnun değildir” diyen Özel, “Bu yüzden de müzakere edilmelidir. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, genel başkanı Erdoğan’ı, Kıbrıs’taki tüm partilerle görüşmeye ve Kıbrıs’ta her geçen gün gücü artan, anketlerde güçlendiğini hep birlikte takip ettiğimiz CTP gibi bir partiyi, belki de bu ziyaretinde kabul edip görüşmeye davet ediyorum” çağrısı yaptı.

Özel, "Geçtiğimiz günlerde bir röportajınızda ifade ettiğiniz ‘Yurtta barış, adada barış’ söylemiyle ve ‘çözüm’ ifadeleriyle işaret ettiğiniz şey, Kıbrıs'ta federal bir çözüm modeli mi? Eğer öyleyse ‘iki devletli çözüm modeli, adada kalıcı barışı sağlamanın yegane yoludur’ ifadesini barındıran ve TBMM'de kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresine partiniz vekilleri neden olumlu oy kullandı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“CHP olarak biz Kıbrıs Türkünün evet demediği hiçbir şeye evet demeyiz. Bir kere bunun bilinmesi gerekir. Biz her zaman müzakere ve çözümden yanayız ama bu çözümün adı bugünkü statüko göz önüne alındığında sizin yaptığınız tanımlama mıdır? Bunu bilmek, geçmişteki müzakerelerde atılan adımlardan, yaşanmışlıklardan çıkarılan sonuçtur. Bugün Kıbrıs Türkleri açısından bir hak kaybına sebebiyet verecek, Türkiye’nin garantörlüğünün olmadığı bir durumu son derece riskli görüyoruz. Ancak pek çok açıklama yapılıyor. İki toplumlu, iki devletli çözümden bahsediliyor ama bir yandan da garantörlük haklarının devamından söz ediliyor. Çok fazla kavram iç içe geçmiş durumda. Dün Mecliste ortaya konana ve Meclis Başkanı tarafından teklif edilen metne CHP, Kıbrıs’ın egemenlik haklarına yapılan vurgulardan, dayanışma duygularından... Metnin genelinin her bir satırına katılamazsınız. Çünkü Türkiye’deki bütün siyasi partileri düşünün, tümünün altına imza atabileceği bir metni ortaya çıkarmak her zaman mümkün olamaz. 50’inci yılda, dünyanın gözü önüne iktidarla muhalefetin ayrılması doğru olmaz. 1974’te harekât ve irade, iktidar ve muhalefet tarafından tümüyle sahiplenmişti. Kıbrıs’ın arkasındaki en büyük güç bu olmuştu. Türkiye’de Kıbrıs üzerinden iç siyaset kavgası kolay ama bunun kimseye faydası olmaz. İktidarla muhalefetin müzakere ve mücadele ettiği bir süreci yaşıyoruz. Biz Türkiye’deki tüm siyasi partilerin Kıbrıs’taki tüm siyasi partilerle görüşmesi gerektiğini savunuyoruz. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni mutlaka dinlemesi gerekiyor. Fikrileri ortaya koymadan, özgürce tartışmadan çözüme ulaşmak mümkün değildir. Bugünkü durumdan kimse memnun değildir. Bu yüzden de müzakere edilmelidir. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, genel başkanı Erdoğan’ı, Kıbrıs’taki tüm partilerle görüşmeye ve Kıbrıs’ta her geçen gün gücü artan, anketlerde güçlendiğini hep birlikte takip ettiğimiz CTP gibi bir partiyi, belki de bu ziyaretinde kabul edip görüşmeye davet ediyorum.”