Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, 6 Haziran’da adaya geliyor.

“Sigmalive” haber sitesine göre Holguin, 8 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek.

Elde edilen bilgilere göre, liderlerle yapacağı görüşmelerde öze ilişkin konuları ve Güven Yaratıcı Önlemler’i ele alacak olan Holguin, adadaki temaslarını tamamlamasının ardından Yunanistan ve Türkiye’ye gidecek.