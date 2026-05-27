Engelliler Dayanışma Derneği’nden 170 çocuğa bayramlık kıyafet desteği

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla engelli çocuklar ile engelli ailelerin çocuklarından oluşan toplam 170 çocuk için bayramlık kıyafet alışverişi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dernek Başkanı Ömer Suay yaptığı yazılı açıklamada, çocukların bayram sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Suay, organizasyona katkı koyan İHH İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederek, hiçbir çocuğun bayram sevincinden mahrum kalmaması temennisinde bulunuldu.