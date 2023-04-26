Chevron'un ikinci bir doğrulama sondajını yapması bekleniyor

Chevron firmasının önümüzdeki dönemde Afrodit sahasında ikinci bir doğrulama sondajına yapması bekleniyor.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiou, bu amaçla, yataklardaki doğal gazın tahmini miktarlarını doğrulamak için yüzer bir sondaj kulesinin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne taşınmasının başladığını söyledi.

Papanastasiou ayrıca, Eni'nin Calipso sahasında doğrulama amaçlı sondaj planlamasının olduğundan da bahsetti.

Papanastasiou, bakanlığın arz güvenliği amacıyla sıvılaştırma istasyonu veya yüzer gazlaştırma ünitesi ile Afrodit sahasının işletilmesi için üçüncü bir alternatif çözüm önerdiğini vurguladı.