Charles ve Diana’nın düğün pastasının dilimi 1850 sterline satıldı

İngiltere’de açık artırmaya çıkarılan Prens Charles ile Lady Diana Spencer’in 40 yıllık düğün pastasının dilimi, 1850 sterline satıldı.

Pasta dilimi, anne kraliçenin Clarence House'daki aile bireylerinden biri olan Moyra Smith tarafından üzeri streç filmle kaplanarak korunuyordu.

23 resmi düğün pastasından biri olan Charles ve Diana’nın düğün pastasının üzerinde altın, kırmızı, mavi ve gümüş renkli kraliyet armasının şekerli bir kaplaması bulunuyor.

Moyra Smith, düğün pastası dilimini eski bir çiçekli kek kalıbında sakladı. Kapağında “Dikkatli tutun. Prens Charles ve Prenses Diana'nın Düğün Pastası" yazısı ve 27 Temmuz 1981 tarihli imza bulunuyor.

Ailesi pastayı 2008'de bir koleksiyoncuya sattı ve pasta, Charles ve Diana'nın evlenmesinden 40 yıl sonra açık artırmaya çıktı.

Online açık artırmada pastayı, Leeds’ten Gerry Layton satın aldı.

Sadece 500 sterlin toplaması beklenen düğün pastasının gördüğü ilgi, müzayedecileri şaşırttı.

Lüks bir tekne kiralama şirketi olan Layton, ölümünden sonra hayır kurumlarına gitmek için mirasıyla birlikte pastayı vasiyetine koyduğunu söyledi.

Layton, "Ayrıca, Prenses Di'nin patronu olduğu Centrepoint'e giden paranın bir kısmıyla bunu bir çekiliş ödülü olarak koyabileceğimi düşündüm.

Yine de kendimi onu yemeye çalışmaktan alıkoymanın bir yolunu düşünmem gerekecek" diye konuştu.

Layton, pastayı önümüzdeki hafta almak için Yorkshire'dan Gloucestershire'a gideceğini ve pastanın iyi durumda kalmasını sağlamak istediğini söyledi.

Müzayedeciler, pastanın satışa sunulduğu açık artırmaya İngiltere, ABD ve Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerden ilgi gösterenler olduğunu açıkladı.

300 sterlinden başlayan açık artırmada pasta 1850 sterline satıldı.

Bu, birçokları için kraliyet hatıra tarihinin karşı konulmaz bir parçasıydı.

Galler Prensi Charles ve Galler Prensesi Diana, 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nde evlenmişti.

Çift, 11 yıl sonra 1992'de ayrıldı ve 1996'da boşandı. Prenses Diana 31 Ağustos 1997’de Paris’te trafik kazasında ödü.