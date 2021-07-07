Charles Michel: Kıbrıs’ta iki devletli çözüm, Avrupa Birliği için görüşme dışı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün Avrupa Birliği için görüşme dışı olduğunu hatırlattı.

Michel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları temelinde, Maraş konusu da dahil olmak üzere, Kıbrıs sorununun çözüm sürecini aktif olarak desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azalmasını iyiye işaret olarak nitelendirdi ancak Türkiye’nin yapıcı katılımının daha güçlü hale gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Michel, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgede bulunan diğer ülkelerdeki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler için devam eden finansmana gösterge niteliğinde bir çerçeve belirlediğini kaydetti.