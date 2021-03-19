Merkezi Cezaevi’nde bir gardiyanın daha COVID-19 testi pozitif çıktı. Cezaevi’ndeki vaka sayısı 2’ye yükseldi.

YENİDÜZEN’in Cezaevi yönetiminden elde ettiği bilgiye göre COVID-19 testi pozitif çıkan ikinci gardiyan da günlerdir karantinadaydı ve Cezaevi’nde temaslısı yoktu.

Merkezi Cezaevi’nde görevli bir gardiyanın sabah saatlerinde COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmış, söz konusu gardiyanın temaslı ve izole olduğu ifade edilmişti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, söz konusu gardiyanın temaslı olduğunu, dün yapılan testinin ise pozitif çıktığını doğrulamıştı.

Bilmem, gardiyanın yaklaşık bir buçuk haftadır işe gelmediğini belirterek, “Herhangi bir tehlike yok. Gardiyanın ilk testi negatif çıkmıştı. Temaslı olduğu için işe gelmiyordu. Dün karantinadaki beşinci günüydü. Testi pozitife döndü” demişti.