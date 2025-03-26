Cezaevindeki hükümlü hayatını kaybetti
Merkezi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Anthony Edward Bolger (E-78), tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Üroloji Servisi'nde yaşamını yitirdi.
A+A-
Merkezi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Anthony Edward Bolger (E-78), tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi Üroloji Servisi'nde yaşamını yitirdi.
Olay, 25 Mart 2025 tarihinde saat 15.10 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi. Bolger’in 24 Mart 2025 tarihinden itibaren hastanede tedavi altında olduğu belirtilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 156 defa okunmuştur