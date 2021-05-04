Cezaevi’nde yatan ‘yatırımcılara’ pasaport

Kıbrıs’ın güneyinde “Altın Pasaportlar” olarak anılan, yabancılara para karşılığı pasaport verilmesi skandalı büyüyor.



Politis’in haberine göre ülkeleri tarafından aranan ve hatta cezaevinde yatan kişilere “yatırımcı” iddiasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.

Ukrayna’nın “gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılığını” yapan kişilerin de pasaport aldığı iddia edildi. Kıbrıslı yetkililerin, dolandırıcıya, üçüncü şahıslara satmak üzere 5 bin pasaport teklif ettiği ortaya çıktı.

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının El Cezire televizyonu tarafından teşhir edildikten sonra iptal etmek zorunda kaldığı yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında devam eden araştırmada, ülkeleri tarafından aranan veya hapiste bulunan suçlulara da vatandaşlık verildiği ortaya çıktı.

Politis, “’Yatırımcılara’ Sahte ve Yanıltıcı Verilerle Vatandaşlık Davaları… Onlar İstediklerini Söylüyor, Biz Bilmiyormuş Gibi Yapıyoruz” başlığıyla manşete çektiği haberinde, araştırma komitesinin, sahte belge ve bilgi sundukları gerekçesiyle verilen vatandaşlıkların geri alınmasını talep ettiği 14 kişiyi ifşa etti.

Bunlar arasında, dolandırıcılıktan 3 yıl hüküm giymiş ve halen hapiste olduğu için Güney Kıbrıs’a gidip Rum Bakanlar Kurulu’nca onaylanan vatandaşlık dosyasına imza atamayan bir kişi ile vatandaşlığını aldıktan sonra Rum tarafından satın almayı taahhüt ettikleri evlerin satış sözleşmelerini iptal eden (evsiz olan) “Wargame” şirketi mensubu 18 kişi bulunuyor.

Gazete, Rum yönetiminin vatandaşlık verdiği suçlular arasında eski KGB ajanından, Ukrayna tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak tarihe geçen Kolomoyskyy ve Gennadiy Bogolyubov’un da bulunduğunu yazdı. Habere göre Privatbank’ın büyük hissedarı olan Kolomoyskyy ve Gennadiy Bogolyubov bankadan, Ukrayna Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın (GYSİH) yüzde 5’ine, toplam mevduatlarının yüzde 33’üne ve ülkede dolaşan toplam likiditenin yüzde 40’ına tekabül eden miktarda parayı zimmetlerine geçirdi.

Dolandırıcıya, satmak üzere 5 bin vatandaşlık teklif edildi

Haravgi “Kriterlerin Bozulmasının Ardındaki Trajikomik Hikâye” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin bir dolandırıcıya, üçüncü şahıslara satmak üzere 5 bin pasaport vermeyi teklif ettiğini vurguladı.

Yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında, Kıbrıs’a yapılması istenen yatırım miktarıyla ilgili kriterlerin Mart 2014’te azaltılarak 2 milyon Euro’ya çekildiği de ortaya çıktı.

Haravgi bu duruma gerekçe olarak da 2013’te yaşanan ekonomik krizin gösterildiğini yazdı.

Yürürlükte kalan 2 milyon Euro’luk yatırım kriterinin, aracılar tarafından kullanılarak, her birinin farklı yatırımlarla toplamda 12 milyon 500 bin Euro yatırım yapacağı şekilde başvuru sahibi yatırımcıları en az 5’li olacak şekilde gruplandırdığı belirtilen haberde, Anastasiadis’in özel jeti olan kendisini ailesiyle birlikte Seyşeller’e tatile gönderen Suudi Arap dostunun da bulunduğu, Suudi Arap’ın ikinci eşinin Anastasiadis’in Seyşeller tatilinden dönüşünden sonra vatandaş yapıldığı da eklendi.