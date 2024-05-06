Cezaevinde tecavüze 21 yıl hapislik

Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Fas uyruklu 21 yaşındaki şahsa koğuşta tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar hakkındaki dava karara bağlandı.

Mahkeme, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ı toplam 21 yıl hapse mahkûm etti.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

4 kişi tecavüz etmişti

Başkan, cezaevinde elektrik işleri yapan tenkiyesinin koğuşları kontrol ederken, müştekinin durumunu fark etmesi ve gardiyana söylemesi üzerine tecavüz soruşturması başlatıldığını söyledi. Başkan, cezaevine görevli çavuşun müştekiyle konuştuğunu, T.B.’nin 10 Şubat 2023 tarihinde İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ın tecavüzüne uğradığını söylediğini, bunun üzerine polisin de devreye girerek soruşturma başlattığını söyledi.

İkisi kabul etti

Başkan, davanın diğer iki sanığı olan Hasan Takımcılar ile İbrahim Uçar’ın suçlarını kabul ettiklerini ve yargılanarak, hapse mahkûm edildiklerini anımsattı. Başkan, huzurda bulunan sanıkların ise suçlamaları kabul etmediklerini ve duruşma yapıldığını kaydetti. Başkan Cemaller, duruşma esnasında iki doktor, bir psikolog, Ankara Kriminal Şubesinde görevli uzmanın tanık olarak dinlendiğini, bu tanıkların mahkemeye aktardığı olgulara bakıldığında, tecavüze uğradığını söyleyen T.B.’nin iddialarını destekler nitelikte olduğunu açıkladı. Başkan Cemallar, iddia makamının tüm tanıklarının mahkemede verdiği şahadeti bir bütün değerlendirdiklerini, T.B.’nin tecavüz ve darpla ilgili söylediklerini doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Sırayla tecavüz ettiler…

Başkan Cemaller, sanıkların bir tecavüz suçu ne kadar ağır işlenirse o kadar ağır bir şekilde müştekiye tecavüz ettiklerini söyledi. Sanıklara suçun vahametiyle orantılı bir ceza verilmesi gerektiğini belirten Başkan, sanıkların müştekinin büyük acılar yaşamasına neden olduklarını dile getirdi. Başkan, cinsel suçların giderek yaygınlaştığına da vurgu yaptı. Sanıkların müştekiye baskı ve eziyet ederek, cinsel dokunulmazlığını ihlal ederek, en üst seviyede vahim bir şekilde söz konusu suçu işlediklerine değindi. Başkan, üstelik sanıkların ıslah olmaları gereken bir yer olan cezaevinde böyle bir suç işlediklerini açıkladı. Sanıkların genç kimseler olduğunu ancak müştekinin de genç bir kimse olduğunu kaydeden Başkan, yabancı bir ülkede böyle bir olay yaşadığını, ağır travma geçirdiğini söyledi. Başkan, olaya karışan diğer 2 sanığın 18 yıl hapse mahkûm edildiğin, o sanıkların suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ancak huzurdaki sanıkların suçlamaları kabul etmeyerek, adaletin erken tecellisine katkı koymadıklarını söyledi. Başkan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları 21 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.