Cezaevi’nde Covid- 19 paniği,  mahkûm temaslı

Devrim DEMİR

Temmuz’da artan Covid-19 vakaları nedeniyle bir tek avukatlarla açık görüş sağlanan Merkezi Cezaevi’nde, 17 Aralık’ta müvekkili ile yüz yüze görüşme sağlayan bir avukatın testi pozitif çıktı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre 20 Aralık Pazar günü test sonucu pozitif çıkan avukat karantinaya alınırken, cezaevinde tutuklu bulunan 1 mahkûmun izole edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, avukatın pozitif olduğunu, tutuklunun ise diğer tutuklu ve mahkûmlardan ayrılarak izole edildiğini söyledi.

Bilmem: “Tutuklunun testi Perşembe günü yapılacak”

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, 17 Aralık Perşembe günü bir avukatın cezaevine giriş sağlayarak müvekkili ile yüz yüze görüş sağladığını anlattı.

Bilmem, avukatın test sonucunun 20 Aralık Pazar günü çıktığını ve pozitif olarak bildirildiğini, avukatla yüz yüze görüşen mahkûmun ise hemen hücrelerden ayrılıp ayrı bir yerde izole edildiğini kaydetti.

Mahkûmun testinin ise Perşembe günü yapılacağını ifade eden Cezaevi Müdürü, Perşembe gününe kadar mahkûmun ayrı bir bölümde izolesinin devam edeceğini belirtti.