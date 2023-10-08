Cezaevinde bulunan uyuşturucuyla evdeki uyuşturucuya ulaşıldı

Merkezi Cezaevinde bir kişinin üzerinde bulunan uyuşturucu ile ilgili ileri soruşturmada, bir evde 95 adet hap ve 20 gram metamfetamin bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, Cumartesi günü Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan 21 yaşındaki İ.U. isimli şahsın üzerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında S.B.(K-17) ile N.Ö.(E-40)’nün Lefkoşa’daki ikametgahlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 95 adet hap ve yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.