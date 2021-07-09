Cezaevi’nde 1 gardiyan daha pozitif

Merkezi Cezaevi’nde 1 gardiyan ve 1 teknisyenin dün pozitif çıkmasının ardından bugün de aynı grupta çalışan bir gardiyanın daha COVID-19 olduğu öğrenildi.

Merkezi Cezaevi yönetiminden edinilen bilgide bugün bir gardiyanın daha pozitif çıkmasıyla toplamda üç personel COVID-19 oldu.

Dün çıkan vakaların ardından tüm personelin tedbir amaçlı teste gönderildiği açıklanmış, bugün de cezaevinde tarama testlerine devam edilmişti. Bu doğrultuda bir grup gardiyan ve mahkuma bugün de PCR yapıldığı ifade edildi.