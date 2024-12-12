"Cezaevi yetmediği için şartlı tahliye istismar ediliyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2025 bütçesi görüşmeleri yapılıyor. Genel Kurul’da bugün ilk olarak 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bütçesi ele alındı.

PGM bütçesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya ilk sözü aldı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkedeki nüfus sorununa işaret ederek, Polis Genel Müdürlüğü ile ilgili verilere bakıldığında da nüfus sorununun çıktığını belirtti.

Derya, polisin üç bine yakın kadrosu olduğunu, artan suç oranlarına bakıldığında bu kadronun yetersiz kaldığını kaydetti.

Mahkumların 35 farklı ülkeden olduğunu belirten Derya, KKTC vatandaşı mahkumların toplam suçlular içindeki oranının yüzde 22, KKTC ve TC olmak üzere çift uyrukluların oranının ise yüzde 36 olduğunu aktardı.

Polis, Savcılık ve mahkemelerin suça yetişemediğini ifade eden Derya, hükümetin suçu önleme konusunda herhangi bir vizyon ortaya koyamadığını söyledi.

Cezaevi yetmediği için şartlı tahliyenin de istismar edildiğini anlatan Derya, şartlı tahliyeden faydalananların hüküm giymişlerin yüzde 80’i olduğunu ifade etti ve bunun yasalara uymama konusunda bir rahatlığa sebep olduğunu kaydetti.

Devletin suç önleme konusunda katı şekilde tüm mevzuatı çalıştırabilir durumda olması gerektiğini vurgulayan Derya, koruyucu ve önleyici politikalar ortaya konulsa polisin üzerindeki yükün de hafifleyeceğini söyledi.

İnsan ticareti konusuna da değinen Derya, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu kaydetti.

Polisin Şiddete Müdahale Birimi’nin önemine vurgu yapan Derya, bu birimin sağlıklı çalışabilmesi için TOCED’in Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin kurulması gerektiğini belirtti.

Kadına şiddetle ilgili başvurulara da değinen Derya, kadınların şiddet başvuruları dışındaki konularda danışma ihtiyacı da olduğunu da vurgulayarak Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin kurulması gerektiğini yineledi.

Ev içi şiddetin önlenmesi ile ilgili polisin görev yetki ve sorumluluklarında düzenlemenin şart olduğunu belirten Derya, dijital suçlara yönelik çok daha etkin müdahale edilebilmesi gerektiğini söyledi.