Cezaevi ‘firarisine’ 3 yıl 6 ay hapis cezası

Girne bölgesinde daha önce 19 ayrı hırsızlık suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Abdul Wahab Khan, 2024 yılında cezaevinden firar etmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, heyet başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararı okuyan Yargıç Tutku Candaş, sanığın 16 Mart 2024 tarihinde, cezaevindeki diğer mahkûmlarla birlikte iş yapmak üzere eski cezaevine götürüldüğü sırada kaçtığını belirtti.

Sanığın, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki bir duvar üzerinde lambaları tamir ederken, bir anda duvardan atlayarak firar ettiği açıklandı. Ancak sanık kısa süre sonra cezaevinin yakınlarındaki bir alanda gardiyanlar tarafından yakalandı ve tekrar cezaevine yerleştirildi.

Yakalandığında, kendisine işlediği suç bildirildiğinde “Başka çarem yoktur, özür dilerim” dediği aktarılan sanık, "yasal tutukluluktan firar" suçundan mahkûm edildi. Bu suçun yasalarda 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğü belirtildi.

Yargıç Candaş, firar suçunun kamu düzeni ve adalet sistemi açısından son derece ciddi bir suç olduğuna dikkat çekerek, bu tür eylemlere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak sanığın kaçarken şiddet kullanmaması, suçunu kabul etmesi, pişmanlık göstermesi, sabıka kaydının bulunmaması ve genç yaşta olması gibi unsurların lehine hafifletici nedenler olarak değerlendirildiği belirtildi.

Tüm bu unsurlar ışığında mahkeme, Abdul Wahab Khan’ı 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.