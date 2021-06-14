Cezaevi Danışma Kurulu’nda görev değişikliği: Yeni başkan Sökücü
Cezaevi Danışma Kurulu’nda görev değişikliğine gidildi, yeni başkan Özay Sökücü oldu.
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Cezaevi Danışma Kurulu’nda görev değişikliğine gidildi, yeni başkan Özay Sökücü oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren karara göre; Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası uyarınca Cezaevleri Tüzüğü’nün 45’inci maddesi uyarınca Bora Akkuş görevden alınarak, yerine Başbakanlığı temsilen Özay Sökücü atandı.
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