“Ceza yasasındaki muğlaklık giderilmezse oylamaya katılmayacağım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliklerine değinerek, bu şekilde Meclis’ten geçirilmeye çalışırsa oyunun ya ‘ret’ olacağını, ya da oylamaya katılmayacağını söyledi.

Kanal T’de Nazar Erişkin’in konuğu olan Küçük, söz konusu düzenlemelere ilişkin değerlendirmesinde, etik dışı davranışların önüne geçilmesine yönelik adımların tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Siyasetin daha kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir dil benimsemesi gerektiğini belirten Küçük, hazırlanan tasarıda yer alan bazı ifadelerin netlikten uzak olduğuna dikkat çekti.

Hukukçu olmadığını ancak güçlü bir hukuk ekibiyle çalıştığını dile getiren Küçük, yasa değişikliklerinin açık, anlaşılır ve yoruma kapalı olması gerektiğini ifade etti.

“Medya korunmalı”

Ceza ve Bilişim Suçları yasa tasarılarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Küçük, siyaset kurumunun medya özgürlüğünü gözeten bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. Tasarının mevcut haliyle Meclis gündemine gelmesi durumunda destek vermeyeceğini yineledi.

Tasarıdaki muğlak ifadelerin ciddi riskler barındırdığını belirten Küçük, bu durumun çözülmek istenen sorunların yerine yeni problemler yaratabileceği uyarısında bulundu.

“İnanmadığım hiçbir şeye onay vermem”

Fiber Optik Protokolü tartışmalarına da değinen Küçük, UBP Grup Toplantısı’nda bu konudaki rahatsızlığını açıkça dile getirdiğini hatırlatarak, gerektiğinde komiteden çekilmeyi talep ettiğini söyledi. Küçük, “İnanmadığım hiçbir şeyi zorla yapmam” diyerek tutumunun net olduğunu ortaya koydu.

Komitede üye değişikliğine gidilmişti

Ulusal Birlik Partisi geçtiğimiz günlerde söz konusu komitede üye değişikliğine gitmiş, Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliklerinde muğlaklık olduğunu ifade eden UBP Milletvekili Hasan Küçük’ü komite üyeliği görevinden almıştı.