Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Karpaz’da eşeklerin katledilmesinden dolayı yasanın bir an önce geçmesi gerektiğini açıkladı.

Açıklamada, “Karpaz eşeklerinin gözden çıkarılmış hali eşekleri her türlü ihmalin ve caniliğin pençesine itmektedir. Talebimiz tartışmasız ve nettir: yaşam hakkı. Ceza yasası değişiklik önerisine tartışmasız evet” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Karpaz'ı ziyaret edip adamızın sembollerinden eşekleri izleyen herkes, eşeklerin kendi yaşamına değer veren, duygu dolu canlar olduklarının farkına varabilir. Fakat buna karşın, ülkede yasalarca hayvanların statüsü hala "can" değil "eşya" olarak tanımlanmakta. Karpaz'da yaşanan, en az 14 eşeğin canice katledildiği vahşeti acıyla takip ettik ve ediyoruz. Artık yaşamdan yana yasa ve yönetim değişikliği talebimizde sabrımız kalmamıştır. Hükümet ettiklerini iddia edenlerin bireysel çıkarlar adına devamlılıkla hayvan haklarını korunmasına ilişkin Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin meclisten geçişini ertelemesi masum canlarımızın yaşamlarını hiçe sayıp tehlikeye atmakta, özel çevre koruma alanlarının ve Karpaz eşeklerinin gözden çıkarılmış hali eşekleri her türlü ihmalin ve caniliğin pençesine itmektedir. Talebimiz tartışmasız ve nettir: yaşam hakkı. Ceza yasası değişiklik önerisine tartışmasız evet!