Ceza ikiye katlanmasın diye tarihi değiştirdi, yakalandı

İskele’de, polis tarafından rapor edilen şahıs, cezanın ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla rapordaki iki tarihi değişerek karakola gitti. Ödeme yapmak için tarihini değiştirdiği belgeyi polise ibraz eden şahıs, tespit edilerek tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gün meydana geldi.

39 yaşındaki E.O. isimli şahıs, 4 Mart tarihinde işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle polis tarafından rapor edildi.

Trafik sabit ceza ihbarnamesi üzerinde iki yerde yazılı olan rapor tarihini, cezanın ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla değiştirip resmi belgeyi sahteleyen E.O. daha sonra, ödeme yapmak için geçtiğimiz Çarşamba gün, polis karakoluna gitti.

Elindeki tarihi değiştirilmiş raporu polise veren E.O. görevli polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.