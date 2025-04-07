Çevreye çöp atanlara ağır ceza geliyor…

Kıbrıs’ın güneyinde belirlenmiş çöp alanları yerine çevreye çöp atılmasının önüne geçilebilmesi için Çevre Dairesi ve polis denetimlere başlıyor.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Kıbrıs Tarım Bakanlığı’nın çevreye katı ve tehlikeli atık atanların cezalandırılması direktifi üzerine bugünden (7 Nisan) itibaren başlayacak denetimlerde, çevreye çöp atanlara mahkemeye gitmeden 20 bin euroya kadar para cezası kesilebilecek. Durumun yargıya gitmesi halinde ise çöp atanlara 2 yıla kadar hapis ve/veya 500 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.